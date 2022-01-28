Москва, , 16:59 — REGNUM Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли около 80 миллионов человек. Об этом сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз», — приводит её слов оперативный штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, ранее вице-премьер сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 64,4%.

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