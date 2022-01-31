Петропавловск-Камчатский, , 11:53 — REGNUM На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19 в закрытый режим работы перешли три учреждения социального обслуживания населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в краевом правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По решению оперштаба, в закрытом режиме с 29 января по 12 февраля будут работать «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов «Ягодка», «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа».

«Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края проведена вся необходимая работа по вхождению в карантинный режим, организации деятельности учреждений и оплате труда сотрудников. Согласно рекомендациям Минтруда РФ, мы эту работы провели», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Сотрудники учреждений получат за посменную работу федеральные и краевые доплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за COVID-19 более 4 тыс. школьников переведены на дистанционный формат обучения.