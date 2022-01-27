Брянск, , 12:45 — REGNUM В Брянской области 27 января госпитализировано 50 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выписаны 225 человек.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Брянской области подтверждено 398 случаев заражения коронавирусом, общее количество носителей инфекции достигло 101 640. Завершили лечение выздоровлением 96 366 человек. На 27 января зарегистрировано 14 новых летальных исходов, всего от осложнений скончались 3 198 пациентов.

В целом в регионе проведено 1 357 627 исследований на коронавирус.