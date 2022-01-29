Москва, , 09:01 — REGNUM Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила обращения на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минздрава Михаила Мурашко и мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой объяснить целесообразность решения приостановить плановую госпитализацию в детские больницы.

Нина Останина Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«У нас возникают серьезные опасения в относительно целесообразности подобных ограничений. Речь идет о наиболее незащищенной категории населения — детях. Борьба с коронавирусом не предполагает лишения детей права на медицинскую помощь и не должна повлечь подобные последствия. Такие нормы — недопустимы», — следует из документов.

Из-за «Омикрона» власти Москвы решили на три недели приостановить плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста числа заразившихся коронавирусом в столице. Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.

Читайте также: В Москве за сутки госпитализировали 1383 заболевших COVID-19