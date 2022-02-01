Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Ленинградской области с 7 февраля введут внеплановые двухнедельные школьные каникулы из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Зимние каникулы udachin001

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Каникулы начнутся для всех школьников в понедельник, 7 февраля, и продлятся две недели, до 20 февраля.

«Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время», — уточнили в обладминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом ушли 13,2 тыс. школьников. По данным на конец января, в регионе на амбулаторном лечении находятся 1,3 тыс. зараженных коронавирусом детей, еще более 60 госпитализированы в ковидные стационары.

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