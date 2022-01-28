Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 1584 человека (+462 за сутки). Выздоровел после COVID-19 ещё 331 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (463), Аксайском районе (93) и Таганроге (84). Чуть более 13% заразившихся — люди старше 66 лет. почти столько же — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 209 950 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 184 038. Победить COVID-19 не смогли 9 998 жителей Дона.

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