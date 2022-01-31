Чита, , 08:10 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 31 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 629 143 человек (+708 за сутки). Также первый компонент вакцины получили 540 детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Известно, что 581 871 человек полностью вакцинирован (+1382 за сутки) и 149 275 забайкальцев привиты повторно (+469 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким росток заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае введены новые ограничения. В частности, речь идёт о приостановке массовых мероприятий до детей до 1 марта.

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