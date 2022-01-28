Горки-9, Московская область, , 11:36 — REGNUM Недобросовестная конкуренция существует в отношении российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, Всемирная организация здравоохранения до сих пор не признала «Спутник V» по нескольким причинам. Это организационные нюансы, а также политические и коммерческие факторы.

Пандемия коронавируса, отметил он, это не только колоссальный вызов для человечества и вопрос борьбы за жизнь, это «бизнес для фармацевтических компаний, для производителей вакцин». На этом очень ёмком денежном рынке есть конкуренция, и в данном случае она сугубо негативна.

«По нашему «Спутнику», как мне представляется, такая недобросовестная политическая и коммерческая конкуренция точно присутствует», — подчеркнул Медведев.

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