Пермь, , 11:46 — REGNUM В Пермском крае за сутки в ковидные отделения доставлены 319 пациентов, что на 105 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает 1 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стационарах лечение получают в общей сложности 2402 пациента с коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находится 172 пермяка. Из них 64 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 816 человек, в том числе шестеро за последние сутки.

С начала пандемии в регионе выздоровел 158 601 человек. За последний день из больниц в связи с выздоровлением выписаны 343 пациента.

В Пермском крае продолжает расти заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки выявлено 3303 носителя коронавируса. С начала пандемии их число достигло 189 189.