Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM В Ростовской области на лечении в ковидных госпиталях находится 31 ребёнок с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 28 января.

Больничная палата (с) Министерство здравоохранения Ростовской области

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«На сегодня 31 ребёнок госпитализирован. Тяжёлых среди них нет», — уточнили в пресс-центре.

В настоящее время лечение в стационарах на Дону получают 2368 ковид-пациентов, из них 23 человека находятся в тяжёлом состоянии. 13 546 жителей Ростовской области с положительным результатом теста на коронавирус лечатся амбулаторно. Загруженность коечного фонда достигла 74,4%.