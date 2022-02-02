Хабаровск, , 04:57 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки госпитализирован с коронавирусом 141 человек, днём ранее — 128, выздоровели 347 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства региона.

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В крае развернуто 2511 коек, загруженность составляет 49,98%, свободны — 1256 коек. Доля госпитализаций составляет 22,5%.

В госпиталях на ИВЛ находится 51 человек, на кислородной поддержке — 711 больных. На лечении находится 6435 пациентов, 1255 — в стационарах.

Показатель тестирования — 434,1 на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки выявлено 638 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным промежуточного результата мониторинга Народного фронта, 88,8% опрошенных жителей Хабаровского края не получили бесплатных лекарств от COVID-19.