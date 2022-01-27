Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Пройти вакцинацию «Спутником М» подростки смогут в 59 поликлиниках Санкт-Петербурга. Об этом 26 января сообщили в телеграм-канале комитета по здравоохранению.

Вакцинация NIAID

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Жители Петербурга в возрасте от 12 до 17 лет теперь могу записаться на вакцинацию двухкомпонентной вакциной «Спутник М». При этом перед прививкой подростков будут осматривать врачи-педиатры. После укола сотрудники медицинских учреждений будут наблюдать за состоянием юных петербуржцев в течение получаса.

Из-за того, что в Петербург поступило ограниченное число доз препарата, первыми на очереди вакцинации будут дети с хроническими заболеваниями, которые входят в группы риска по пяти основным классам заболеваний, среди которых заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, кровообращения и эндокринной системы.

Желающие пройти вакцинацию смогут записаться на портале «Горздрав». Также доступна запись по единому номеру справочной службы «122». С адресами поликлиник, на базе которых вакцинируют подростков, можно ознакомиться на сайте комитета по здравоохранению.

Напомним, дети в возрасте от 12 до 14 лет могут привиться «Спутником М» с письменного согласия родителей. С 15 лет это будет реализовано при личном желании подростка. Вакцинация детей в России не является обязательной.

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