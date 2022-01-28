Брянск, , 11:28 — REGNUM Ряд новых ограничительных мер с учетом роста заболеваемости COVID-19 вводятся в Брянской области, сообщили 28 января ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Инструменты стоматолога Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

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С 31 января приём пациентов в стоматологических клиниках будет осуществляться строго по предварительной записи, а также с обязательной термометрией посетителей на входе и экспресс-тестированием на антиген вируса SARS-Cov-2.

Количество участников зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий уменьшается до 30 человек.

Закрываются для детей организации дополнительного образования, гражданам до 18 лет также запрещено посещать музеи, выставки, плавательные бассейны, фитнес-центры, театры, кинотеатры, а также иные организации и объекты досуга.

«Запрет, установленный в части посещения бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, не распространяется на лиц, проходящих спортивную подготовку, а также спортсменов профессиональных спортивных клубов», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых диагнозов COVID-19 в регионе превысило 102 тысячи.