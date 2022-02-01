Омск, , 13:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 15 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе.

Больничные койки в коронавирусной поликлинике Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области скончались 3550 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 1315 носителей коронавируса, выздоровели 453 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области от COVID-19 излечились уже более 130 тысяч человек