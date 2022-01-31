Тверь, , 12:57 — REGNUM «Горячая линия» по единому номеру «122» в Тверской области работает в усиленном режиме, в её работе задействованы в том числе и студенты Тверского государственного медицинского университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе правительства Тверской области. Об усилении службы «122» ранее рассказал губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Работа операторов службы «122» Пресс-служба правительства Тверской области

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По «горячей линии» жители могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на приём в центры амбулаторной помощи и на вакцинацию, вызвать врача на дом.

«Сейчас очень непростая ситуация, нужна была помощь, и я откликнулась. В основном решаем вопросы по вызову врача на дом, записи в центры амбулаторной помощь и на вакцинацию», — рассказала студентка ТГМУ Елизавета Голуб.

Ежедневно на телефон «горячей линии» поступает множество звонков — так, 30 января, было принято 2 455 обращений, а 28 января было принято более 4,5 тыс. звонков. В настоящее время в регионе на 50% увеличено число выделенных цифровых линий «122», также ведется работа по внедрению системы переадресации звонков из регистратур поликлиник.

Напомним, сегодня в Тверской области действует 15 центров амбулаторной помощи для взрослых и три таких центра для детей. Записаться на приём в них также можно через службу «122».