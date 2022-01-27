Оренбург, , 11:02 — REGNUM В Оренбургской области, по состоянию на 26 января, антиковидными прививками охвачены 881,7 тысячи человек. Из них завершил курс вакцинации 834,6 тысячи человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Вакцинация Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По данным ведомства в социальной сфере, силовых структурах, среди призывников, пациентов интернатов коллективный иммунитет составляет более 90%, а среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников учреждений образования — более 80%.

В Роспотребнадзоре заострили внимание на том, что в регионе остается низким уровень вакцинации в «группах риска», среди студентов, офисных служащих и других контингентов. Их призывают сделать прививку.

На территории Оренбургской области работает 76 пунктов вакцинации, 25 выездных прививочных бригад для иммунизации маломобильного населения на дому и населения, проживающего в отдаленных районах. Организована работа шести мобильных пунктов вакцинации в крупных торговых центрах Оренбурга.

Добавим, в конце 2021 года в постановление Главного санитарного врача Оренбуржья «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» внесены изменения. Совершеннолетние студенты, работники санаториев и сфер предоставления услуг, а также частные компании и индивидуальные предприниматели до 28 февраля должны сделать прививку, чтобы охват вакцинацией в коллективах был не менее 80%.