Йошкар-Ола, , 13:18 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 28 января выздоровели с начала пандемии 28 348 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны восемь жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 692 случая заражения коронавирусом, из них 221 — за последние сутки. 971 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов ковид-центров в регионе не регистрировалось.

За сутки в ковид-центры госпитализированы 74 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне было получено подтверждение о заражении штаммом коронавируса «Омикрон» еще пятерых жителей республики. Общее число выявленных в регионе заражений новым штаммом достигло 20. У всех заражение протекает в легкой форме по типу ОРВИ.