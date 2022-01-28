Красногорск, , 12:37 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 769 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 28 января в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 757 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 1319 человек выздоровели после COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 1319 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19