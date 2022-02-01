Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге вновь начал прием пациентов с коронавирусной инфекцией седьмой павильон временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо», там развернуто 300 коек. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Госпиталь «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в коронавирусных стационарах Петербурга находятся на лечении 7496 человек с COVID-19 и пневмониями, это число ежедневно увеличивается.

Во вновь открытый павильон в основном поступают студенты с легкой формой заболевания. Продолжает функционировать и пятый павильон — там находится 241 пациент, один в реанимации, сообщил заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн (он является оператором госпиталя в «Ленэкспо») Руслан Дмитришен.

Добавим, в настоящий момент в Петербурге принимают пациентов с ковидом 20 стационаров, где развернуто 9104 койки. Свободный коечный фонд составляет на 1 февраля 27,68%.

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