Липецк, , 15:41 — REGNUM В Липецке 1 февраля ещё десять липецких школ перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На дистанционное обучение перешли школы № 2, 9, 15, 20, 36, 49, 51, 61, 66 и 68. Неделей ранее на «удалёнку» ушли гимназии № 12 и 19 и лицей № 44. Всего удалённо учатся около 15 тысяч школьников.

Школы сами при необходимости принимают решение о переводе на дистант. В девяти школах Липецка все классы учатся в очном режиме. Относительно стабильной остается эпидобстановка в детских садах.