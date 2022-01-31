Горно-Алтайск, , 12:55 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 33 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Лидером по приросту стал Чемальский район, где зарегистрировано 57 новых носителей. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 26 768.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 605, в том числе 557 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 35, за весь период — 23 988», — отметили в оперштабе.

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