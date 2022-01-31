Чита, , 13:46 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 31 января ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается также, что чиновник выбрал для повторной вакцинации двухкомпонентную вакцину «Гам-Ковид-Вак», а первичную вакцинацию от COVID-19 губернатор завершил в августе 2021 года.

Вакцинация в Забайкалье Пресс-служба правительства Забайкалья

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Губернатор Забайкалья Александр Осипов ревакцинировался Пресс-служба правительства Забайкалья

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю (с 24 по 30 января 2022 года) заболеваемость COVID-19 в Забайкалье увеличилась более чем в два раза.

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На 31 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 629 143 жителей региона (+708 за сутки). Также первый компонент вакцины получили 540 забайкальских детей.

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