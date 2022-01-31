Севастополь, , 09:52 — REGNUM В Севастополе ещё 19 человек с коронавирусом были госпитализированы, данные за сутки 31 января опубликовала пресс-служба правительства города. Накануне, 30 января, сообщалось об отправке в коронавирусные стационары 53 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны за последние сутки из больниц 17 пациентов, всего за сутки выздоровели 25 человек. В коронавирусных стационарах на утро 31 января находится 501 пациент, из них 418 — с подтвержденным COVID-19. Всего в регионе развёрнуто 707 ковидных коек.

Всего за сутки в Севастополе подтверждено 442 новых случая заражения, скончались три человека в возрасте от 68 до 84 лет.

С начала пандемии в городе подтверждено 57 569 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 712 человек, скончались 1 962 ковид-пациентов.