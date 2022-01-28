Горки-9, Московская область, , 08:56 — REGNUM Создание лекарства от коронавирусной инфекции стало бы очень серьёзным прорывом, достойным самых высоких наград, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с российскими СМИ.

Дмитрий Медведев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если удастся создать, например, лекарство против коронавируса или чего-то подобного, ну это точно Нобелевская премия, на мой взгляд», — подчеркнул Медведев.

Он также выразил мнение, что любая страна, производящая вакцину, вправе зарегистрировать свой препарат во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Регистрация нужна, даже если вакцина «не очень сильная» и не обеспечивает высокоэффективной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил о бессмысленности введения в России нового локдауна из-за COVID-19.

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