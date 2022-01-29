Петропавловск-Камчатский, 29 января 2022, 09:23 — REGNUM На Камчатке медики выявили первые случаи заражения пациентов штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 28 января сообщает пресс-служба регионального правительства.
За последние сутки в регионе госпитализировали 35 человек с COVID-19 (днём ранее — 37). Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 187 человек (днём ранее — на 162).
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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в инфекционных госпиталях коечный фонд увеличили с 270 до 320.
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