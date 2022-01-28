Новосибирск, , 05:24 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшее время начнётся иммунизация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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Ранее область получила первые 1440 доз препарата «Спутник М». Эту партию сейчас распределяют по поликлиникам. По данным регионального минздрава, медиков детских медучреждений уже обучили правилам обращения со «Спутником М».

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса уже привито более 1 млн 488 тысяч новосибирцев, полный курс прошли более 1 млн 407 тысяч человек. В запасе остаётся более 543 тысяч комплектов вакцины.