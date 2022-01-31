Воронеж, , 09:44 — REGNUM Временно приостановил работу Воронежский оперный театр — руководство учреждения приняло решение перенести спектакли, назначенные на период с 1 февраля, на другие даты. Об этом сообщается на сайте оперного театра.

Воронежский театр оперы и балета

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«С учётом критического роста в регионе заболеваемости коронавирусом, руководство Воронежского государственного театра оперы и балета приняло решение приостановить деятельность учреждения с 1 по 6 февраля 2022 года. Заявленные на этот период репертуарные спектакли театра переносятся», — сообщается на сайте. Приобретенные билеты остаются действительными, их можно вернуть по месту приобретения.

В театре также уточнили, что основная часть его штатных сотрудников до особого распоряжения переводится на удалённую работу и самоподготовку.

«Руководство театра приносит зрителям извинения за доставленные неудобства и надеется, что комплексные меры борьбы против распространения коронавирусной инфекции позволят с 10 февраля возобновить показы спектаклей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона приняли решение о сокращении наполняемости концертных залов до 50%. При этом в регионе запретили проведение концертов в помещениях со стоячими местами.