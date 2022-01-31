Нарьян-Мар, , 18:10 — REGNUM В Ненецком автономном округе растет число ковид-пациентов — только за последние сутки инфекцию подтвердили у 91 человека, сообщили в окружном Управлении Роспотребнадзора.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В числе заболевших 79 жителей Нарьян-Мара и посёлка Искателей, 3 жителя Красного и 3 жителя Тельвиски, кроме того, зарегистрировано 6 привозных случаев заболевания из Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска», — сообщили в ведомстве.

В числе новых пациентов — 32 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Всего на лечении находятся 509 ковид-пациентов, из них стационарное лечение получают 33 человека, амбулаторное — 476.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 979 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 425 человек. В регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 124 070 человек, более девяти тысяч были госпитализированы.