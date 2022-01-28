Кызыл, , 08:47 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число выявленных случаев инфицирования с начала года достигло 2394.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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Лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявлено 145 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского (+29), Чаа-Хольского (+26), Пий-Хемского (+22) и других районов.

«Из 312 заболевших мужчин — 94, женщин — 218. По возрасту: детей до 17 лет — 44, от 18−49 лет — 185, 50−64 лет — 58, старше 65 лет — 25. Работников образования — 49, здравоохранения — 3», — отметили в минздраве.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах республики достигла 74%. По данным на 28 января, здесь госпитализировано 962 пациента, в том числе 154 ребёнка и 140 беременных женщин. Состояние 94 больных оценивается, как тяжёлое, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.