Нижний Новгород, , 13:35 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 31 января с начала пандемии провели 4 963 265 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Медицинские работники берут анализы на коронавирус (сс) The National Guard

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 580,0 исследований на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 21 148 тестов на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 19 409 исследований на коронавирус.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 31 января составляет 21%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 1,42.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 697 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 227 878 человек.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 254 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлен 253 084 случая заражения коронавирусом, из них 1225 — за минувшие сутки.

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