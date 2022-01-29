Ростов-на-Дону, , 13:05 — REGNUM В Ростовской области на амбулаторном и стационарном лечении находятся 17 398 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 января.

Больничные койки в коронавирусной поликлинике Mos.ru

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В настоящее время в ковидных госпиталях медицинскую помощь получают 2 464 пациента, из них 21 человек находится в тяжёлом состоянии. Загрузка коечного фонда достигла 74,2%. Амбулаторное лечение на дому получают 14 934 человек.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донской губернатор Василий Голубев отметил, что в Ростовской области развёрнуто порядка 3 тыс. мест в станционарах. В резерве находятся ещё столько же мест для пациентов с COVID-19.

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