Магадан, , 06:48 — REGNUM Поступившая в Магаданскую область 24 января вакцина «Спутник М» для подростков уже закончилась в медучреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе правительства Колымы.

Вакцина

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240 доз вакцины были использованы практически в день поступления в регион.

Прививки сделали школьники и студенты от 12 до 18 лет. Минздрав Колымы ожидает в ближайшие дни поставку ещё 1000 доз «Спутник М».

Губернатор Сергей Носов поручил региональному минздраву обеспечить непрерывное пополнение запасов экспресс-тестов и контроль за работой кол-центра.

«Я лично буду следить за работой, скоростью реакции на обращения и качеством оперативного взаимодействия с людьми», — сказал глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, всемирная организация здравоохранения отмечает рост заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков.