Москва, , 15:09 — REGNUM Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в связи с очередной волной пандемии коронавируса нет планов перевести школы на удаленный режим работы. Об этом он заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналист Павел Зарубин поинтересовался у Кравцова, планируется ли введение удаленного режима в российских школах в связи с новой волной пандемии.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения», — сказал министр просвещения.

Он также отметил, что сейчас карантинные меры из-за ковида введены в 188 школах в 43 субъектах Федерации. Это всего 0,48% от общего числа школ в стране.

Стоит отметить, что в связи с распространением штамма «Омикрон» многие государственные службы уходят на удаленный режим работы.