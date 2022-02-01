Якутск, , 04:26 — REGNUM В столице Якутии «дистанционку» для учеников 1−11 классов продлили до 15 февраля. Такое решение было принято санитарно-эпидемической комиссией города с связи с ухудшением обстановки по заболеваемости COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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Дистанционное обучение будет продолжаться до особого распоряжения. 15 февраля в горадминистрации вопрос о возобновлении занятий в школах будет рассмотрен снова.

Для старшеклассников будут сформированы маленькие группы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и Всероссийской олимпиаде. Все массовые мероприятия с участием школьников отменены. Родителей просят не пускать детей в кинотеатры, спортзалы, торговые центры и кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Якутии заразились коронавирусом 2820 человек, 1945 из них — жители Якутска. Уровень заболеваемости в столице республики растёт.