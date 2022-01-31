Ханты-Мансийск, , 12:45 — REGNUM В Югре за сутки на 31 января госпитализированы 106 больных COVID-19, 202 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлен 3021 новый случай заражения коронавирусом, на 67 больше, чем днём ранее. По клинической структуре из вновь выявленных больных COVID-19 в состоянии пневмонии — 23 пациента, с симптомами ОРВИ — 2987, и 11 бессимптомных.

Ппо числу заражений коронавирусом в регионе на 31 января является Сургут — 980 случаев. Коэффициент распространения инфекции — 2,08. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 60%.

С начала пандемии в Югре к 31 января насчитывается 118 963 случая лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 833 пациента, 2171 скончались.

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