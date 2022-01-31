Элиста, , 11:32 — REGNUM В Калмыкии вторые сутки подряд отмечено некоторое снижение числа заражений коронавирусом. Так, на утро 31 января выявили 476 (-14 за сутки) новых носителей инфекции, выздоровели 96 пациентов. Такие данные привели ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наряду с этим возросло число пациентов с COVID-19, которым потребовалось лечение в ковидных госпиталях. В стационарах находятся 344 человека, десять из них остаются в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 8118 жителей Калмыкии.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 37 938 случаев заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 33 301 ковид-пациент. Справиться с COVID-19 не смогли 777 человек.

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