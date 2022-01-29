Улан-Удэ, , 13:33 — REGNUM За минувшие сутки Бурятии госпитализировано 223 пациента с COVID-19. Всего по данным на 29 января, в ковидных стационарах республики лечатся 1551 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Состояние 745 больных осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 108 тяжёлых пациентов, 41 из которых подключён к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 1851 коек: заняты — 1551, свободны — 300 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,8%», — отметили в оперштабе.

За сутки в республике зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе за весь период пандемии достигло 2601.