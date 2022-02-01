Саратов, , 12:39 — REGNUM В Саратовской области выделены дополнительные денежные средства для оказания оперативной медпопощи ковид-пациентам. Председатель правительства региона Роман Бусаргин подписал соответствующее распоряжение.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

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Министерству здравоохранения Саратовской области из резервного фонда регионального правительства на обеспечение транспортных услуг для оказания неотложной помощи пациентам с подозрением на COVID-19, а также больных, выделено более 7,13 млн рублей, говорится в документе.

Ранее губернатор области Валерий Радаев поручал расширить практику взаимодействия медработников со службами такси.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии по состоянию на 1 февраля вылечились 129 944 ковид-пациента. Подтверждено всего 145 274 случая заражения коронавирусом, из них 1090 — за прошедшие сутки.

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