Йошкар-Ола, 27 января 2022, 13:57 — REGNUM По данным на 27 января, в Марий Эл за сутки в ковид-центры республики госпитализированы 65 человек с подтвержденным заражением SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.
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По данным минздрава республики, в инфекционных стационарах лечение получает 621 пациент, из них у 384 граждан подтверждено заражение коронавирусом.
В том числе, у 529 пациентов диагностирована пневмония.
Из общего числа больных 535 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 86 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).
В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики было госпитализировано 102 человека, выписаны 38 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января выздоровели с начала пандемии 28 340 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны шесть жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 471 случай заражения коронавирусом, из них 255 — за последние сутки.
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