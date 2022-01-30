Чита, , 12:04 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 30 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 628 435 человек (+3330 за последние две суток. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцинация PATH global health

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Известно, что 580 489 человек полностью вакцинированы (+1665 за двое суток) и 148 806 забайкальцев привиты повторно (+2155 за двое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким росток заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае введены новые ограничения. РВ частности, речь идёт о приостановке массовых мероприятий до детей до 1 марта.

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