Чита, , 07:51 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 103 092 (+524 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Вместе с тем 93 737 пациентов (+297 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2370 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 66 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за последние сутки).

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