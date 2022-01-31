Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге развернуты 8744 ковидных койки, из них 923 койки — для детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящий момент порядка 1,5 тыс. коек — это 17,1% — свободны, а доля «детских» незанятых коек составляет порядка 25%, но этого мало. Об этом 31 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Осмотр педиатра Obninskbiz.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По словам главы комздрава, за минувшую неделю прирост числа госпитализированных всех возрастных категорий составил 39%. Ввиду чего с 1 февраля в павильоне №7 временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» дополнительно будет развернуто 300 ковидных коек. А 3 февраля дополнительно развернут такие койки в городской больнице №20.

«Что касается коечного фонда для детей, несмотря на то, что число свободных коек в относительном выражении может казаться относительно большим — 25% — то в абсолютном выражении это 237 коек. С завтрашнего дня начнет принимать и оказывать помощь детям городская детская больница №22, там будет развернуто 64 койки», — уточнил чиновник.

Кроме того, глава комздрава планирует обратиться в Министерство здравоохранения РФ с просьбой предоставить дополнительные 35 коек в Педиатрическом университете. В этом же учреждении около 50 коек будут заложены в резерв, чтобы их можно было бы оперативно развернуть в случае необходимости.

«Заболевают сейчас преимущественно подростки. Всё большую долю среди детей составляет возрастная группа 7−18 лет и внутри этой группы именно подростки», — подытожил Дмитрий Лисовец.

Читайте ранее в этом сюжете: Доля детей среди больных ковидом в Петербурге за неделю выросла на 29%