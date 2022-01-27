27 января 2022 | Время чтения 4 мин

Интересно, есть ли взаимосвязь между финансовым положением региона, медикаментами, которые закупаются на лечение больных с коронавирусом, и показателями смертности от COVID-19? В случае с нищим Алтайским краем, который входит в десятку регионов с наивысшей смертностью пациентов с SARS-CoV-2, судя по госзакупкам «Арбидола» (препарата с недоказанной эффективностью), такая параллель не исключена.

Светлана Шаповалова, , 14:54 — REGNUM В Алтайском крае обсуждают известие о закупке региональным минздравом трёх больших партий «Арбидола» на общую сумму около 30 млн рублей. Новость об этом со ссылкой на данные портала госзакупок разместило сегодня, 27 января, ИА «Банкфакс».

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"По всей видимости, в крае его бесплатно выдают зараженным, проходящим лечение на дому. Любопытно, что во всех трех случаях закупка осуществлялась у единственного поставщика», — информирует сетевое издание. Отмечается также, что чиновники пока не ответили на просьбу уточнить, по какой причине основной упор при выдаче медикаментов делается именно на «Арбидол», сколько его выдали гражданам и планируются ли еще такие закупки. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии читателей.

«Терапевт не просто обязан, в некоторых поликлиниках всем пациентам выдают одинаковые утвержденные распечатки, содержащие рекомендации по лечению. Естественно, «Арбидол», естественно, «Гриппферон», также АЦЦ, «Амброксол» и витамины Д и С. Единственный смысл посещения терапевта — это бесплатный мазок на ковид», — информирует Л.

«Арбидол», без всякого сомнения приносит пользу! Его профит для производителей этой байды — главная польза для них!» — замечает анонимный читатель.

«Могли бы с таким же успехом эваларовских бадов купить. Думаю, что даже от них было бы больше пользы», — соглашается гость.

«Если эффективность препарата не доказана, зачем его закупили на 30 млн руб. Это же геноцид против народа (каждый день в крае от ковида умирает в среднем 25 человек) и разворовывание народных денег. Почему прокуратура не вмешивается? Попова (алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов. — С. Ш.) давно надо привлечь к уголовной ответственности», — предлагает горожанин.

Арбидол на прилавке аптеки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Закупить льготникам нормальные импортные препараты у Минздрава нет возможности, а помочь Голиковой — всегда пожалуйста. Попова — в топку!» — поддерживает Гость.

«А Попов-то тут при чем? Ему приказано. Пришла разнарядка! Если бы пасынок Голиковой выпускал навоз — покупали бы навоз на 30 млн. И говорили, что это тот самый навоз, который помогает от всех болезней!» — иронизирует Фыва.

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«Медикаментозное лечение любых вирусных инфекций — отличительная черта постсоветской медицины. В западных странах не только ОРВИ, но и легкие формы гриппа рекомендуют лечить покоем и обильным питьем, каплями в нос и рассасывать таблетки от боли в горле. Эффективных препаратов от «обычной простуды» не существует, подчеркивают медики.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отказалось умифеновир («Арбидол») регистрировать в США, применяется только в РФ, Белоруссии бывших среднеазиатских республиках. Типичный фуфломицин», — информирует гость.

«Алтайские чиновники, как всегда, тратят большие деньги на очень сомнительные затеи. В 2020 году они мыли асфальт улиц от коронавируса и потратили на это как минимум 7 млн рублей. Немного. Но какая польза была от этой затеи? Ответ — такая! Вот теперь ещё и арбидолом сможем объедаться. Вместо подорожавшей гречихи будем его жевать. Затейники, одним словом», — замечает циничный доктор.

Дезинфекция улиц в Барнауле в период пандемии Barnaul.org

«Арбидол», елки-палки! К этому препарату уже даже не вопросы возникают, его уже практически признали нерабочим «фуфломицином». Это же практически символ мусорных лекарств, которые не работают (не вредят — и слава богу). И вот, блин, 30 млн рублей на эту субстанцию. Которые осядут в карманах медицинских дельцов. И ведь это, скорее всего, только верхушка айсберга.

Чего еще покупает минздрав? Надеемся, хотя бы не гомеопатические средства и циркониевые браслеты», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».

""Арбидолом» лечимся… Не потому ли мрём как мухи? Интересно было бы понять, есть ли взаимосвязь между финансовым положением региона, медикаментами, которые закупаются на лечение больных с коронавирусом, и показателями смертности от COVID-19?» — задает вопрос Туся.

Напомним, еще в марте 2021 года об опасности употребления интерферонов для профилактики коронавируса COVID-19 корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский врач многолетней общей практики Игорь Червяков:

«Интерферон — это искусственный белок, медиатор воспаления, «притягивающий» антитела к очагу воспаления. Все якобы противовирусные типа «Арбидола» являются стимуляторами выработки в организме этого белка. Раньше считалось, что такая реакция ускорит гибель вируса. Но в реальности все иначе. Интерфероны опасны. Ни для профилактики, ни для лечения коронавируса их применять нельзя!».

Бесплатные лекарства для лечения коронавируса в Барнауле Barnaul.org

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Тем временем Алтайский край стабильно входит в топ-10 российских регионов по максимальному количеству смертей от коронавируса. К примеру, на 27 января общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8720 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

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