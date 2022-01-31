Барнаул, , 14:14 — REGNUM В связи со значительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса и его штамма «Омикрон», власти Алтайского края сегодня, 31 января, известили о переходе на дистанционный режим работы. Подробности с оперативного совещания у губернатора Виктора Томенко сообщает пресс-служба правительства региона.

Алтайское правительство из-за вспышки коронавируса переходит на «дистант» Правительство Алтайского края

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В текущей сложной эпидситуации глава региона поручил продолжить работу всех краевых органов власти с учетом новых ограничений.

«По максимуму постараться сотрудников перевести на удаленный режим, чтобы избежать одномоментного заболевания и выпадения людей из рабочего процесса. Так или иначе, волна нас накрывает, и цифры будут только расти.

В этот сложный период надо постараться, если сил остается не так много, сконцентрироваться на самых главных, жизнеообеспечивающих моментах», — отметил Виктор Томенко.

По его словам, руководителям органов власти необходимо максимально уменьшить число командировок, при этом непрерывно держать связь с муниципалитетами и реагировать на поступающие сигналы.

Заседания правительства Алтайского края будут проходить в дистанционном режиме. На текущей неделе заседание краевого кабмина отменили из-за болезни некоторых докладчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением нового штамма «Омикрон», в Барнауле отмечен существенный рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки, 30 января, в Барнауле зарегистрировано 703 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по краю — 1289.

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