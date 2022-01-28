Новосибирск, , 05:19 — REGNUM Новосибирский минздрав с 1 февраля планирует перепрофилировать под коронавирусный госпиталь Детскую городскую клиническую больницу №6 в Новосибирске. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Обсуждаем вопросы дополнительного увеличения коечного фонда по приёму детского населения, — уточнил он. — Скорее всего, с 1 февраля перепрофилируем под ковид-госпиталь шестую детскую больницу. Этого будет пока абсолютно достаточно. Если понадобится, то в дальнейшем сможем перепрофилировать первую детскую больницу».

По данным Хальзова, в последние недели на территории области наблюдается всплеск детской заболеваемости ОРВИ.