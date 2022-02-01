Горно-Алтайск, , 08:31 — REGNUM В Республике Алтай поступило 158,8 тыс. доз вакцины против коронавируса, в том числе 240 доз препарата «Спутник М», предназначенного для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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Вакцину распределили по муниципалитетам, а 72 подростка уже привились. По словам замминистра министра здравоохранения республики Людмилы Григоричевой, вакцинация несовершеннолетних ведётся добровольно с письменного согласия родителей.

«Вакцина «Спутник «М» создана по тому же принципу, что и «Спутник V», но ее дозировка снижена в пять раз. Она двухкомпонентная и ставится с интервалом в 21 день», — отметила она.

Добавим, что план вакцинации взрослого населения выполнен в Турочакском, Шебалинском, Онгудайском, Кош-Агачском районах. Близки к достижению уровня иммунизации в 80% жителей Чойский и Улаганский районы.