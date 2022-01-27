Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В Свердловской области от Covid-19 излечились еще 865 человек. В общей сложности в регионе ковид победили 189 165 граждан, сообщает оперштаб.

Коронавирус

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За 26 января в регионе обнаружили 1896 случаев заражения коронавирусом. Всего в области выявили уже 216 068 заражений.

За прошедшие сутки в COVID-центры госпитализировали 296 граждан. В реанимации находятся 170 человек. В том числе 122 на аппаратах ИВЛ, что на два меньше показателя за 25 января.

От коронавирусной инфекции в регионе скончались еще 11 человек. Общее количество летальных исходов составило 9945.