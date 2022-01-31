Ульяновск, 31 января 2022, 09:37 — REGNUM В Ульяновской области из-за резкого роста количества заражений коронавирусом временно приостановлена плановая диспансеризация детей и взрослого населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания оперативного штата.

Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ulgov.ru

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Губернатор внёс изменения о введении режима повышенной готовности. Согласно новой редакции, в Ульяновской области приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров детей (в возрасте от одного года до 17 лет), а также диспансеризацию детей-сирот и взрослых.

Власти уточняют, что данное решение не касается проведения углублённой диспансеризации граждан, которые ранее переболели ковидом.

Напомним, что с 31 января на дистанционное обучение перевели школы, колледжи и техникумы. Детские сады работают в прежнем формате. Также в области сохранили в очном режиме практические занятия для учащихся медицинских колледжей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом начали проводить в Центре профессиональной патологии. В прошлом году диспансеризацию прошли свыше 22 тыс. жителей.