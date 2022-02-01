Ульяновск, , 08:00 — REGNUM В Ульяновской области количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, за последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 798 случаев заражения SARS-CoV-2. Это на два случая больше, чем было выявлено 30 января. Отметим, что пятые сутки подряд в Ульяновской области выявляют от 790 до 798 носителей инфекции.

С начала пандемии в регионе сделано 1 722 415 лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время под наблюдением находятся 16 273 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинацией охвачены более 659 тыс. жителей, в том числе привились двумя компонентами свыше 632 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет 69,4%.