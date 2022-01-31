Чебоксары, 31 января 2022, 09:17 — REGNUM В Чувашии в двух городах, несмотря на принятые решения о переводе на «дистант», учреждения дополнительного образования «как работали, так и работают». Об этом заявил 31 января на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Открывая обсуждение, руководитель республики поднял «уже надоевшую тему» — распространение новой коронавирусной инфекции.
По его словам, с учётом всплеска заболеваемости необходимо усилить контроль за принятыми ограничениями:
Глава Чувашии поручил сити-менеджерам «принять меры».
Олег Николаев также обратился к руководителю администрации Чебоксар Денису Спирину, напомнив, что «больше всего болеют» школьники в столице. И отметил, что «наверняка многие ещё не обращаются к врачам, дома переболевают». И предложил мэру Чебоксар и тем, кто нарушает принятые ограничения в сфере дополнительного образования, сходить в «красную» зону.
Как сообщало ИА REGNUM, до 7 февраля в Чебоксарах переведены на дистанционный формат обучения все школы и учреждения дополнительного образования.